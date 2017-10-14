Göztepe ve Başakşehir zirve yarışında

Spor Toto Süper Lig'nin 8. haftasında Başakşehir ve Göztepe kazanarak puan cetvelinde üst sıralara tırmandı.

BAŞAKŞEHİR GERİ DÖNDÜ

Evinde Alanyaspor'u konuk eden Başakşehir, 1-0 geriye düştüğü maçta önce Emre Belözoğlu sonra Adebayor'un golleriyle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.

GÖZTEPE KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

14 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Göztepe rüya gibi bir başlangıç yaptı.

Bu hafta Antalyaspor'un konuğu olan İzmir temsilcisi, sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı ve aynı puanda bulunan Başakşehir'in averajla önüne geçerek 2. sıraya yükseldi.

ANTALYA'NIN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Kadrosunda Nasri, Eto'o ve Menez gibi yıldızları barındıran Antalyaspor ise puan kaybetmeye devam ediyor.

Son olarak Göztepe'ye mağlup olan Akdeniz ekibi, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.