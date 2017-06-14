Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi sona erdi

Normal sezonun bitimine 9 hafta kala başına geçtiği Göztepe'yi önce play off'a, ardından Süper Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural ile yönetim arasında bir haftadır süren görüşmede anlaşma sağlanamadı.

"GÖZTEPE'YE SORUN"

Kralspor'a konuşan Yılmaz Vural; "Ben iş alanım, iş veren değilim. Göztepe'yi ararsanız neden böyle bir karar aldıklarını öğrenebilirsiniz. Profesyonel hayatta böyle kararlar alınır ama ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum." dedi.

TARAFTARLAR KALSIN DEDİ

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada, görev yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan görevi sürdürmesi gerektiği yolunda paylaşımlarda bulundu.



