Göztepe'nin Yılmaz Vural kararı

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor’u yenerek adını 14 yıl sonra Süper Lig’e yazdıran Göztepe yeni sezon için hazırlıklarına başlıyor.

KAFAMDA BAŞKA HOCA YOK

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “3 gün rüya gibi kutlamalar yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz. İlk işimiz Teknik Direktör Yılmaz Vural ile görüşmek olacak. Kendisinden çok detaylı rapor alacağız. Biz de ona düşüncelerimizi ve planlarımızı aktaracağız. Hocamız geldiği günden bu yana çok emek sarf etti ve Göztepe’yi Süper Lig’e çıkararak tarihe geçti. Umarım tüm hedeflerimiz uyuşur ve kendisiyle yola devam ederiz. Yılmaz Vural dışında kafamda hiçbir teknik adam yok” dedi.