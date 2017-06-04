Griezmann Atletico Madrid'de kalıyor

Ülkesi Fransa'da yayınlanan bir televizyon programına konuşan Griezmann, bu koşullar altında Atletico'dan ayrılamayacağını söyledi.

"BU ŞARTLARDA GİDEMEM"

1 sezon daha İspanyol ekibinin formasını giyeceğini dile getiren Griezmann; "CAS kararı kulübümüzün aleyhine çıktı. Bu koşullar altında ayrılmam büyük haksızlık olur. Menajerim ile görüştüm ve 1 sezon daha Atletico'da kalmaya karar verdim" dedi.

100 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun adı son dönemde Manchester United ile anılıyordu.