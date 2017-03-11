Griezmann: Atletico Madrid'den ayrılmayacağım

Manchester United'ın ilgilendiği Griezmann'ın için geçtiğimiz günlerde takımda kalacağına dair haberler hakkında konuşan Fransız golcü, "Ayrılmam için bir sebebim yok" dedi.

ÜST DÜZEY BİR TEKNİK ADAMLA ÇALIŞIYORUM

Atletico Madrid'de mutlu olduğunu dile getiren Griezmann "Burada çok mutluyum. Takım arkadaşım çok iyi futbolcular. Üst düzey bir teknik adamla çalışıyorum. Bu yüzden burada olmaktan memnunum ve ayrılmak için bir sebebim yok" şeklinde konuştu.

SİMEONE AÇIKLAMASI

Inter, Juventus ve PSG gibi kulüplerle ismi geçen Diego Simeone'nin takımdan ayrılmayacağını düşünen Griezmann, "Burada çok mutlu ve bu ekibe verecek çok şey olduğunu hissediyor. Ayrıca La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde halen hedefleri var. Bu yüzden burada devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.