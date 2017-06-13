Griezmann Atletico'da kaldı

Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, transfer teklifleri aldıkları iddia edilen Antoine Griezmann ve Fernando Torres'in takımda kalacağını açıkladı.

FIFA tarafından Ocak 2018'e kadar transfer cezası verilen başkent ekibinde başkan Cerezo, bir İspanyol radyosuna açıklama yaptı.

2020'YE KADAR KALACAK

İspanyol basınında yer alan Griezmann'ın sözleşmesinin Haziran 2022'ye kadar uzatılacağı ve böylece takımda en yüksek maaşı alan futbolcu unvanını elde edeceği iddialarına cevap vermekten kaçınan Cerezo, "Her şey aynı şekilde kalıyor. Gizliliği olan bir anlaşma ve rakam hiçbir zaman vermiyoruz." dedi.

Fransız futbolcu Griezmann'ın İngiliz temsilcisi Manchester United'a transfer olacağı haberlerine de yanıt veren başkan Cerezo, "Aylardır gideceğini söylüyorsunuz. Ben ise hep kalacak dedim. Ama siz benim söylediklerimi dikkate almadınız. Zaman beni haklı çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

TORRES DE KALIYOR

Transfer iddialarında adı geçen 33 yaşındaki Fernando Torres hakkında da konuşan Cerezo, "Atletico Madrid'in oyuncusu olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu bir ya da 4 yıl daha mı olur bilmiyorum. Ama şu anda Atletico Madrid'in futbolcusu." ifadelerini kullandı.