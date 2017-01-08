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Griezmann attı Atletico Madrid kazandı

İspanya La Liga’nın 17. haftasında Eibar deplasmanına çıkan Atletico Madrid, Ipurua Stadı’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

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Griezmann attı Atletico Madrid kazandı

Atletico Madrid La Liga'nın 17. haftasında Eibar'a konuk oldu.

GRİEZMANN 9 MAÇ SONRA GOL ATTI

İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede Atletico 54. dakikada Saul ile 1-0 öne geçti. Karşılıklı gol pozisyonlarının olduğu maçta konuk takım 74. dakikada Fransız yıldızı Antoine Griezmann’ın golüyle skoru 2-0’a getirdi.

La Liga’da 9 maçtır gole hasret olan Griezmann, Eibar deplasmanında fileleri havalandırarak gol sayısını 7’ye çıkardı.

Bu sonuçla Atletico Madrid 31 puana yükselirken, Aibar 23 puanda kaldı.

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