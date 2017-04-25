Griezmann'ın menajeri ManU'yu doğruladı

Manchester United'ın Atletico Madrid'e transferi son dönemde futbol dünyasında en çok konuşulan konular arasında. Ancak bu iddialar ilk kez Griezmann'ın menajeri Eric olhats'ın açıklamalarıyla resmiyet kazandı.

Olhats Fransız TV programı Telefoot'a Manchester United'ın Griezmann'a "somut ilgisi" olduğunu açıkladı.

MENAJERİ DOĞRULADI

Bu sezon Atletico Madrid'de 25 golü bulunan Griezmann'ın İspanyol ekibiyle sözleşmesinde 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor. Olhats, "100 milyon Euro, 85 milyon Pound'luk bu tutar Griezmann'a talip olabilecek kulüplerin sayısını doğal olarak azaltıyor. Bu rakamın altından kalkabilecek kulüpler belli: United, City (Manchester), Chelsea, Barcelona ve Real Madrid... United'ın bunlar arasında bizimle ilk olarak gelip görüşen, somut ilgisini ortaya koyan kulüp olduğunu söyleyebilirim." dedi.