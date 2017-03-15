Grosskreutz geri dönüyor

Galatasaray'ın bir dönem sözleşmeli futbolcusu olan Kevin Grosskreutz'un futbol hayatı acayip bir seyire girdi.

Stuttgart'ta bir gece müdahil olduğu bar kavgasının ardından hastanelik olan oyuncunun kulübüyle ilişkisi kesildi.

DORTMUND'DAN İZİN İSTEDİ

Bu gelişmenin ardından profesyonel futbolla ilişkisini kestiğini açıklayan 28 yaşındaki futbolcu, bu kararından vazgeçti. Alman futbolcunun eski kulübü Borussia Dortmund'a başvurarak, antrenmanlara çıkmak için izin istediği ortaya çıktı.

Kevin Grosskreutz'un formda kalabilmek adına B takımıyla idmanlara çıkma talebini iletti, bunun üzerine sarı-siyahlı ekibin yöneticileri bu konuyu kendi aralarında görüşüp sonrasında oyuncuya kararlarını bildireceklerini iletti.

Grosskreutz, Almanya Milli Takımı'nın 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda yer alıyordu.