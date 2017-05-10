Grosskreutz skandalının sorumlusu terfi etti

1 Tudor'un sildiği ilk isim Igor Tudor, "Ben böyle umursamaz bir adam görmedim. Onunla asla devam edemem" diyerek Cavanda'nın gönderilmesini istedi.

2 Volkan Demirel FB TV'yi otobüse almadı Volkan Demirel, 1-1 biten derbi sonrası "Kazanmadık neyi çekeceksin" diyerek FB TV çalışanlarını takım otobüsüne almadı.

3 Fenerbahçe'nin hedefi Modeste Van Persie ve Fernandao'dan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için Köln'de forma giyen Modeste'yi gündemine aldı.

4 Galatasaray'da en büyük para cezası Muslera'ya geldi Galatasaray yönetiminin kazançlara göre para ceza vermesi nedeniyle, bu durumdan en zararlı çıkan isim Muslera oldu.

5 Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Juventus Juventus, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek ilk finalist oldu.

6 Galatasaray yönetiminden tüm futbolculara para cezası Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim tüm futbolculara para cezası verme kararı aldı.

7 Taison canlı yayında Fenerbahçe diye bağırdı Adı F.Bahçe ile anılan S.Donetskli futbolcu Taison, İnstagram hesabından yaptığı canlı yayında sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yolladı.

8 Talisca PFDK'ya sevkedildi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yapan Talisca, PFDK'ya sevkedildi.

9 Marcelo ve Fabri'den gol açıklaması Derbi maçta son saniyede yaptıkları hatayla Beşiktaş'ı yakan Fabri ve Marcelo, Emenike'nin kendilerine faul yaptığını söyledi.