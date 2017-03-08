Grosskreutz'u döven kişi 16 yaşındaki bir Türk çıktı

Galatasaray'a transfer olmasına rağmen yaşanan evrak krizi nedeniyle hiç forma giymeden sarı-kırmızılı kulüpten ayrılarak Stuttgart'a giden Grosskreutz, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu.

16 YAŞINDA BİR TÜRK DÖVDÜ

Gittiği bir gece kulübünde kavgaya karışan Grosskreutz, hastanelik olmuş ve bu olay sonrasında Stuttgart'tan kovulmuştu. Basına görüntüleri yansıyan Grosskreutz'u döven kişinin ise 16 yaşında bir Türk olduğu öne sürüldü.





ADAM YARALAMA SUÇUNDAN KAYDI VAR

Bild'in haberine göre; İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki Türk'ün Stuttgart'ın 60 kilometre yakınında bulunan Geislingen kasabasında yaşadığı ve daha önce de adam yaralama gibi suçlara karıştığı belirtildi.



