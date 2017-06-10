G.Saray Belhanda'da mutlu sona çok yakın

Transferde hareketli saatlerin yaşandığı Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in ardından bir yıldızla daha büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

BELHANDA DA TAMAM

Swansea ile yapılan pazarlıklar sonucunda Fransız golcü Gomis'le 2+1 yıl üzerinden el sıkışan Sarı-Kırmızılılar, hem kanatlarda hem de forvet arkasında oynayabilen Younes Belhanda'da da mutlu sona çok yakın.





Bu transfer için Belhanda'nın ülkesi Fas'a kadar giden ve oyuncuyla görüşen Sportif Direktör Cenk Ergün, 'Evet' cevabını alarak Türkiye'ye dönmüştü.

Bonservisi Dinamo Kiev'de olan ve geçen sezonu Fransız ekibi Nice'te geçiren Belhanda, artık kiralık olarak oynamak istemediğini belirtip, bonservisiyle transferinin gerçekleşmesini amaçladığını belirtmişti. İşte tam bu sırada Dinamo Kiev yönetiminden, "Belhanda'yı isteyen kulüp varsa, oturur konuşuruz" açıklaması gelmişti.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO

Bu sözlerle görüşmeye hazır olduğunu belirten Ukrayna ekibi, Aslan'ı da hemen harekete geçirdi. 27 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık anlaşma üzerinden senelik 2.5 milyon Euro (9.8 milyon TL) öneren Cim Bom, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan yıldız oyuncunun kulübüyle de masaya oturdu.

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DİNAMO KİEV'E 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Dinamo'ya 4 milyon Euroluk (15.7 milyon TL) bir bonservis bedeli önerildiği ve taraftarların ufak pürüzlerin dışında anlaşma noktasına geldiği ifade edildi. Şu an itibariyle bir aksilik çıkmaması durumunda önümüzdeki hafta başında Aslan'ın, Gomis'in yanında Belhanda'yı da resmen açıklaması bekleniyor.