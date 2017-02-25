G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi son gelişmeler

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

G.SARAY İÇİN FİNAL MAÇI

Lider Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde bulunan Galatasaray, derbiyi kazanarak zirveye biraz daha yaklaşmak istiyor.

Cimbom, Beşiktaş'a yenildiği takdirde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı 10'a çıkacak.

QUARESMA'YA DİKKAT

Pazartesi günü saat 20:00'da TT Arena'da oynanacak mücadele öncesi iki takımın teknik direktörü de derbi taktiklerini belirledi.

Sarı-kırmızılılarda Tudor'un çekindiği tek Beşiktaşlının Ricardo Quaresma olduğu öğrenildi.

Hırvat hocanın, Portekizli yıldız için özel önlem almayı planladığı belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ: TAHRİK OLMAYIN

Siyah-beyazlı cephede ise teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların tekrarının yaşanmamasını istiyor.

Galatasaray’ın başında yeni bir hoca olduğunu futbolcularına aktaran Güneş, “Rakip zirvede kalabilmek için bizi mutlaka yenmek zorunda. Derbide herkes sabırlı ve sakin olmalı. Fenerbahçe maçındaki gibi hatalar olmamalı. Futbolun içerisinde olabilecek şeylerden tahrik olmamalıyız. Hapoel Beer Sheva maçını artık unutun. Galatasaray derbisine kadar hem fizik hem de mental olarak iyice dinlenip hazır hale gelmeliyiz” dedi.