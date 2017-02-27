G.Saray-Beşiktaş derbisinde penaltı tartışması

Dev derbide penaltı tartışması yaşandı. 12. dakikada Yasin ile Atınç'ın Beşiktaş cezasahası içinde mücadelesinde iki oyuncu da yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlar penaltı beklerken hakem Bülent Yıldırım devam dedi. Bu anda Galatasaray resmi twitter hesabından "Penaltı" mesajı attı.

Yıldırım'ın kararı değişmezken, Selçuk İnan ve De Jong tepkisini uzun süre sürdürdüler. Galatasaray internet sitesinde daha sonra pozisyonla ilgili fotoğrafları geçti ve "Hakem Bülent Yıldırım, ceza sahası içindeki bu pozisyonu es geçti" yorumununda bulunuldu.