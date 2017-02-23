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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haftanın en önemli mücadelesi ise şüphesiz pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi...

DEV MAÇI YILDIRIM YÖNETECEK

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı tecrübeli hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Bülent Yıldırım bugüne kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Bu 3 maçtan ikisi 3-3 ve 2-2'lik sonuçlarla berabere biterken, diğer maçı Galatasaray sahasında 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın Bülent Yıldırım ile Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Bülent Yıldırım toplamda 9 kez derbi maçta düdük çalarken, sarı kırmızılılar bu maçlarda 3 kez kazandı. İşte o derbiler:

 06/04/14    Galatasaray        1 - 0        Fenerbahçe
02/11/14    Beşiktaş              0 - 2         Fenerbahçe
10/11/13    Fenerbahçe         2 - 0         Galatasaray
11/08/13    Galatasaray         1 - 0        Fenerbahçe
26/08/12    Beşiktaş               3 - 3         Galatasaray
06/05/12    Galatasaray         2 - 2         Beşiktaş
17/03/12    Fenerbahçe          2 - 2         Galatasaray
24/10/10    Fenerbahçe          0 - 0         Galatasaray
12/09/09    Galatasaray          3 - 0         Beşiktaş

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