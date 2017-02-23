Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftası yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Haftanın en önemli mücadelesi ise şüphesiz pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi...

DEV MAÇI YILDIRIM YÖNETECEK

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı tecrübeli hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK

Bülent Yıldırım bugüne kadar 3 kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Bu 3 maçtan ikisi 3-3 ve 2-2'lik sonuçlarla berabere biterken, diğer maçı Galatasaray sahasında 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın Bülent Yıldırım ile Galatasaray'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Bülent Yıldırım toplamda 9 kez derbi maçta düdük çalarken, sarı kırmızılılar bu maçlarda 3 kez kazandı. İşte o derbiler:



06/04/14 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe

02/11/14 Beşiktaş 0 - 2 Fenerbahçe

10/11/13 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

11/08/13 Galatasaray 1 - 0 Fenerbahçe

26/08/12 Beşiktaş 3 - 3 Galatasaray

06/05/12 Galatasaray 2 - 2 Beşiktaş

17/03/12 Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

24/10/10 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

12/09/09 Galatasaray 3 - 0 Beşiktaş