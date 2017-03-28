G.Saray Bursasporlu Kubilay'ın peşinde

Yabancı sınırın yeniden kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından yönetim milli takımın iskeletini oluşturacak isimleri gündemine almaya karar verdi. Tıpkı 2000 yılında UEFA Kupası'nın kazanılmasından önce yerlilere yapılan yatırımlar örnek alınacak.

GENÇLERE YATIRIM YAPILACAK

Daha önce Ahmet Çalık ve Serdar Aziz gibi eleştirilen ancak A Milli Takımı'nın savunmadaki ikilisini transfer eden Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, şimdi de rotayı Bursaspor'un genç forveti Kubilay Kanatsızkuş'a çevirdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı takıma karşı bir gol atan ve geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 19 yaşındaki Kubilay, listenin ilk sırasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl transfer edilmek istenen 2 forvetten ilki, genç yıldız olarak belirlendi.