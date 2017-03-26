G.Saray Chedjou'nun yerine Mangala'yı alıyor

İspanya'nın Plaza Deportiva adlı internet sitesi, Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonuna kadar Valencia'ya kiraladığı 26 yaşındaki Fransız defans oyuncusu Eliaquim Mangala'yı transfer etmek istediğini yazdı.

İSPANYOLLAR YAZDI

Plaza Deportiva, Mangala'nın önümüzdeki sezon Galatasaray formasını giyebileceğini iddia etti. Eliaquim Mangala, bu sezon Valencia formasıyla 25 maçta oynadı ve 2 gol kaydetti.

CHEDJOU SEZON SONU AYRILIYOR

Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sonra erecek olan Chedjou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamerunlu stoper daha önce yaptığı açıklamada kontratının haziran ayında biteceğini ve yeni bir maceraya hazır olduğunu söylemişti.