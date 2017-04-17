G.Saray ile Beşiktaş Mandzukic'in için karşı karşıya

Daha önce Beşiktaş'ın radarına giren Hırvat golcü Mandzukic Galatasaray'ın da ilgilenmeye başlaması sonrasında transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İKİ TAKIM DA TEMAS HALİNDE

Beşiktaş, gelecek sezon Avrupa'da ve Türkiye'de daha kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvamış durumda. Siyah-beyazlı yöneticilerin İtalya'da Mandzukic'in menajerleriyle ön görüşme yaptıkları öğrenildi.

Galatasaray'da ise Başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek'in Torino'ya giderek menajerler vasıtasıyla Mandzukic ile temas kurduğu bildirildi. Hırvat yıldız ise şu an kararsız.

DURSUN ÖZBEK GÖNÜL ALMAK İSTİYOR

Bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Dursun Özbek'in bu transferi gerçekleştirerek bir nebze olsun taraftarın gönlünü almak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise, taraftarın da çok istediği Mandzukic için kurmaylarına açık çek verdiği öğrenildi. İki dev kulüp, sezon sonunda bu transfer için kapışacak.