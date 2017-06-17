G.Saray Imbula ve Clichy'yle anlaştı

Galatasaray, transferde dev adımlar atarken, Gomis ve Belhanda’nın ardından iki güzel haber daha aldı.

Sarı-kırmızılılar, Fransa’da milli olan Imbula ile bonservisi elinde olan Fransız sol bek Gael Clichy’in transferinde son aşamaya geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Stoke City’nin 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Imbula ile anlaşan Cim-Bom, Stoke City’den bu oyuncuyu kiralayacak.

İngiliz kulübü ile de anlaşma noktasına gelen sportif direktör Cenk Ergün, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro teklif etti. 24 yaşındaki futbolcu konusunda iki kulüp arasında fark olsa da bunun çok düşük bir rakam olduğu ifade edildi.

CLİCHY FENER'İ DEĞİL CİMBOM'U SEÇTİ

Fenerbahçe ve Başakşehir’in de talip olduğu sol bek Gael Clichy ile de prensip anlaşmasına vardı. Manchester City ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan deneyimli futbolcu tercihinin Galatasaray olduğunu bildirdi.

Böylece Galatasaray, Fransız ekolüne geçiş yapacak. Sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği Gomis, Imbula ve Clichy Fransız vatandaşı olurken, Faslı Belhanda da yine Fransa doğumlu ve bu ligde uzun seneler forma giydi.