G.Saray Josue'nin bonservisini alıyor

Dursun Özbek yönetimi, bundan 2 ay öncesine kadar geri gönderilmesine kesin gözle bakılan ancak Tudor’la birlikte talihi dönen 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için harekete geçti.

JOSUE'NİN BONSERVİSİ ALINACAK

Sarı-Kırmızılı idareciler, gözden düşen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder’ın yerine yerleştirmeyi planladıkları Josue’ye, gelecek sezon takımda kalması halinde hatırı sayılır bir zam yapacaklar. Portekizli oyuncunun sezon sonunda Porto’dan bonservisi alınır alınmaz yüzde yüz zam yapılacak. Josue'nin yıllık kazancının 700 bin Euro’dan 1.4 milyon Euro’ya çıkarılacağı belirtildi.

YÜZDE 50 ZAM

Bu sezon aldığı 700 bin Euro’luk ücretle Galatasaray’ın en az kazanan oyuncusu konumunda olan Josue’ye, bonservisi alınır alınmaz yüzde yüz zam yapılacağı ve 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon için Sarı-Kırmızılı kulübe, 1 milyon 400 bin Euro’ya imza atacağı kaydedildi.

Porto ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Josue için istenen 5 Milyon Euro’luk bonservis bedelinin ise yarı yarıya düşürülmesi için çalışılıyor.