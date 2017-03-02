G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu

1 En fazla maçta gol yemeyen kaleciler arasında 2 Türk Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla maçta gol yemeyen kaleciler belirlendi. Listede iki Türk kaleci de var.

2 Hagi: Emre Fenerbahçeli değil G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi, Emre'nin sarı-lacivertli taraftarların kendisini kabul etmesi için "F.Bahçeliydim" dediğini iddia etti.

3 G.Saray ligi 2. sırada bitiremezse futbolcular ceza alacak Galatasaray yönetimi, sezonu ikinci sırada bitirememeleri durumunda gereksiz yere kart gören futbolculara ağır para cezaları verecek.

4 Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel kararı Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'i takımda tutacağı öğrenildi.

5 Ali Şen: Oyum Ali Koç'a Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, olası bir kongrede Aziz Yıldırım aday bile olsa Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.

6 Real Madrid 16 hafta sonra liderliği Barcelona'ya verdi İspanya 1. Futbol Ligi'nin 25. haftasında sahasında Las Palmas ile 3-3 berabere kalan Real Madrid, liderlik koltuğundan indi.

7 Luis Enrique Barcelona'yı bırakıyor Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

8 Derbiye referandum ayarı 16 Nisan'da yapılacak referandum nedeniyle G.Saray-F.Bahçe derbisinin de oynanacağı 28. hafta maçlar 1 hafta ileriye ertelendi.

9 Selçuk'tan Sabri'ye trip Beşiktaş derbisinde oyundan alınan Selçuk İnan'ın sadece Sabri Sarıoğlu'nun elini sıkmaması dikkatlerden kaçmadı.