G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırıyor...
G.Saray Kulübü, yıldız futbolcunun sezon sonunda Japonya'nın Visse Kobe takımına gideceğini KAP'a bildirdi.
İşte yapılan açıklama:
2.6 MİLYON EURO'YA SATILDI
Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.