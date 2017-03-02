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G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu

G.Saray yönetimi, Podolski'nin 2.6 milyon Euro karşılığında Japonya'nın Vissel Kobe takımına satıldığını resmen açıkladı.

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G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımla yollarını ayırıyor...

G.Saray Kulübü, yıldız futbolcunun sezon sonunda Japonya'nın Visse Kobe takımına gideceğini KAP'a bildirdi.

İşte yapılan açıklama:

2.6 MİLYON EURO'YA SATILDI

Profesyonel futbolcularımızdan Lukas Josef Podolski'nin transferi konusunda Rakuten FC Inc. (Vissel Kobe) kulübü ile 2016/17 sezonu sonu itibariyle anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre Vissel Kobe kulübü Şirketimize 2.600.000 Euro net transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, oyuncunun STSL 2016/17 sezonunun kalan süresi boyunca karşılaşmaların 75%'inde forma giymesi ve Şirketimizin 2017/18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme veya grup aşamasına katılım hakkı kazanması durumunda Vissel Kobe kulübü 200.000 Euro net transfer bedeli ek olarak Şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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