G.Saray Salih Dursun'u takasta kullanacak

Resmi transfer sezonu yaklaştıkça, kulüpler arasındaki pazarlıklar da hız kazanmaya başlıyor. Galatasaray ile Antalyaspor arasında da şimdiden takas pazarlığı başlamış durumda.

CİMBOM SALİH'İ VERİP SAKIB'I ALACAK

Masada ismi olan oyuncular ise Salih Dursun ile Sakıb Aytaç. İki kulüp arasında pazarlıkların başlamasına neden olan ilk hamle Antalya cephesinden geldi.

Kırmızı-Beyazlılar, kiralık olarak kadrolarında bulunan Salih Dursun'un bonservisi ile almak istediğini Galatasaray'a iletti. Cim Bom ise farklı bir teklifle geri dönüş yaptı.

SALİH ARTI PARA İSTEDİLER

Galatasaray'ın transferden sorumlu profesyonelleri, Salih Dursun'u bonservisi ile verebileceklerini ileterek, Antalyaspor'un 25 yaşındaki sol beki Sakıb Aytaç'ı istedi. Güney ekibi, bu takas için bir miktar da para talep etti.

Galatasaray kanadı ise "Rakamı netleştirin" diyerek Antalya'ya geri dönüş yaptı.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

1991 doğumlu olan ve sol bek mevkiinde forma giyen Sakıb Aytaç bu sezon performansıyla dikkat çekmişti.