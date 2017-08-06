G.Saray sol bek için Asamoah'a gidiyor

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Galatasaraylı yöneticiler Juventus'un sol beki Kwadwo Asamoah ile ilgileniyor.

3-5-2 sisteminde uzun süre Juve'nin sol taraftaki yükünü tek başına çeken ve hem sürati hem de kuvvetiyle tanınan 28 yaşındaki Ganalı futbolcuyla Galatasaray arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu iddia ediliyor.

7.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Bitmek tükenmek bilmez enerjisiyle dikkat çeken Asamoah için Galatasaray'ın 7.5 milyon Euro bonservis bedelini gözen çıkardığı ileri sürüldü. Ayrıca oyuncuya da 3 milyon Euro civarında yıllık ücret teklifi yapılması bekleniyor.

Asamoah'ın sol bekin yanı sıra orta sahanın her bölgesinde görev yapabiliyor olması, tecrübeli futbolcunun transferini cazip kılarken, mevcut sol bek Carole de gözden çıkarılmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'ın planı, sol beki Asamoah'a emanet ederken, Carole'ü gönderip, yedekte yerli bir ismi tutmak. Bunun için de Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi ve Bursaspor'dan Aziz Behich alternatif olarak düşünülüyor.