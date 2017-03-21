G.Saray tesislerindeki çimlerin son hali

Galatasaray'ın yıllardır antrenmanlarını yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çim sahanın zemini görenleri şok etmişti.

CAVANDA'YLA EREN SAKATLANMIŞTI

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yaşanan sakatlıklar nedeniyle zeminden şikayetçi olmuştu. Zeminden kaynaklı Cavanda ve son olarak Eren Derdiyok sakatlanmıştı.

BAŞKA YERDE İDMAN YAPTILAR

Galatasaray milli maçlar için verilen arada idmanlarını başka bir tesiste yapacak. Florya'daki idman sahalarının zeminlerinin kötü olması yüzünden buraları bakıma alacak olan sarı-kırmızılılar Florya'ya yakın bir yerde idmanlara çıkacak.