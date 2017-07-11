G.Saray yönetiminden ilginç Sneijder yorumu

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Wesley Sneijder dün sabah sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği bir süre tartışma konusu olan ve Slovakya kampının kadrosunda da yer almayan Hollandalı futbolcu, Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde çeşitli testlere tabi tutuldu.

TESTLER ÇOK İYİYDİ

Sneijder, hastane çıkışında basın mensuplarının gündemle ilgili soruları üzerine, “Testler çok iyiydi” demekle yetindi. Hollandalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesi sarı-kırmızılı yönetimi de şaşırttı.

BAŞKA TAKIM İÇİN GEÇMİŞTİR

Sarı-kırmızılı yetkililer Sneijder’i iyi niyetli davranmamakla suçladılar. Yöneticiler gelişmelere esprili bir şekilde de yaklaşarak, “Sneijder kulübün isteğiyle kontrolden geçmedi. Sağlık kontrolünden herhalde başka bir takım için geçti” ifadesini kullandılar.

Yönetim, Sneijder konusunu birkaç gün içinde çözüme kavuşturmak istiyor. Hollandalı oyuncu ile bugün veya yarın bir kez daha bir araya gelineceği öğrenildi.

İdmana çıktı Sneijder, sosyal medya hesabından Hakan Balta, De Jong ve kadro dışı bırakılan Cavanda’yla dün çıktığı antrenmanın fotoğrafını paylaşırken “Bu sabah sağlık testleri gayet iyi geçti. Yeniden sahada olmak güzel bir duygu” ifadelerini de kulladı.

Cim-Bom, Slovakya kampını çift idmanla sürdürürken, Teknik Direktör Igor Tudor, bireysel çalışmalarını sürdüren kaptan Selçuk İnan’la sohbet etti.