G.Saray'a Ada'dan Uruguaylı golcü

Bu sezon Lukas Podolski ve Eren Derdiyok'tan beklediği verimi alamayan, Kolbein Sigthorsson'da ise çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yönetiminin yeni sezon planlamasında forvet transferi çok önemli bir yer kaplıyor.

HULL CİTY GÖZDEN ÇIKARDI

Kadroya yüksek kalitede bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar ilk adayı İngiltere'de buldu. Yönetim, Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Abel Hernandez'i takibe aldı.

2018 yılında sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı forvet bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Ada kulübünün, 18 maçta 3 gol ve 2 asistlik performars sergileyen Hernandez'i sezon sonunda elden çıkarmak istediği öğrenildi. Yönetim, 26 yaşındaki yıldız için girişimlere yakında başlayacak.