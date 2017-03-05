Galatasaray'a Antalya'da olaylı karşılama

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı, Antalya'da karşılayan taraftarlar, sarı kırmızılı futbolculara tepki gösterip yönetimi istifaya çağırdı, polisle de kavga etti.

Galatasaray taraftarı yönetimi istifaya çağırdı - İZLE

'EY RUH NERDESİN'

Galatasaray, saat 13.20 uçağıyla Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında karşılayan bir grup taraftar, futbolcu ve yöneticileri protesto etti, takımlarının kötü gidişatına tepki gösterdi. Taraftarlar, 'Ey ruh nerdesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazılı pankart da açtı.

YİNE İSTİFA SESLERİ

Galatasaray taraftarları bu sezon hemen hemen her yerde, her branşta Dursun Özbek ve yönetimini istifaya çağırdı. TT Arena ve Abdi İpekçi başta olmak üzere yönetime karşı olan tepkilerini sürekli ortaya koyan sarı-kırmızılı taraftarlar, bu kez Antalya'da takımı protesto ile karşıladı.

Futbolcuların performansından memnun olmayan ve yönetimin istifa etmesi gerektiğini düşünen taraftarlar polisle de kavga etti.

OTOBÜSÜ YUMRUKLADILAR

Taraftarlar, futbolcu ve yöneticiler kendilerini bekleyen otobüsüne bindikten sonra da protestolarını sürdürdü. Bu arada taraftarlar, kendilerini uzaklaştırmak isteyen polisle de tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, karşılıklı yumruk ve tekmelerin atıldığı görüldü. Bazı taraftarların, hareket etmeye başlayan otobüse yumruk ve tekme atmaları dikkati çekti. Galatasaray kafilesi, daha sonra kalacağı otele gitti.