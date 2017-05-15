Burak Yılmaz'a G.Saray'a dönecek misin diye sordular

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig’de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

Golcü futbolcu, Beyaz TV’ye verdiği röportajda Galatasaraylılara sitem etti.

Türkiye'de oynarken çok eleştirildiğini söyleyen Burak, geri dönmeyi düşünmediğini söyledi.

İşte Burak’ın yaptığı açıklamalar:

ÇİN LİGİ, SÜPER LİG'İ GEÇER

''Teşekkür ederim her şey yolunda. 3 maç oynamamıştım. Ameliyat olmuştum. Burada derbi vardı. Söz vermiştim. Çok erken oynadım. Ağrılarım arttı. Sonra çıktım oynadım ve gollerle döndüm. Her şey yolunda. Mutluyum.

6 maç oynadım. 6 tane gol attım. Zorlanıyorum ya da zorlanmıyorum dersem bir yere çekilir. Futbolun dili tüm dünyada bir. Antrenmanda bile gol atmak kolay değil. Kıyaslama yapmak istemiyorum. Çin Ligi Türkiye Ligi ayarında olmasa da, 2-3 sene sonra o ligi geçecek durumda.

6 maç oynadım. 6 tane gol attım. Zorlanıyorum ya da zorlanmıyorum dersem bir yere çekilir. Futbolun dili tüm dünyada bir. Antrenmanda bile gol atmak kolay değil. Kıyaslama yapmak istemiyorum. Türkiye Ligi’ne yaklaşacak bir lig var burada. KIZLARIMI ÖZLÜYORUM

Türkiye’yi tabi ki özlüyorum. 2 tane kızım var. Ailemi özlüyorum. Tabi ki insan özlüyor. Ben bir de yakın bir yerde değilim. Çok uzaktayım. Ayrı bir zorluğu var. Ama çok problem değil. Bunlardan yakınacak bir insan değilim. İşimi yapıyorum. Çok fazla yakınacak değilim. DURSUN ÖZBEK'E TEŞEKKÜR EDERİM

Dursun Özbek başkana teşekkür ederim. Kendisine çok teşekkür ederim. Galatasaray da kötü bir dönem geçiriyor. Belki kötü gidiyor ama Galatasaray tekrar ayağa kalkacaktır. Hiçbir zaman yıkılması gibi bir durum olmaz. Önümüzdeki sene gereken başarıyı gösterecektir. Başkana da teşekkür ediyorum.

Benim söyleyeceğim şeyler taraftara söyleyeceği şeydir. Taraftarın takıma sahip çıkması gerek. Tabi ki sinirli ve kırgın olunabilir. Ama Galatasaray her zaman Galatasaray’dır. Taraftarların hiçbir zaman yüz çevirmemesi gerek. İnsanların kızgınlıkla, sinirle yaptığı şeyler olarak görüyorum. Taraftar takıma sahip çıkmalı. ORADAYKEN ÇOK ELEŞTİRDİLER