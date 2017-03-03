G.Saray'da 3 futbolcu Tudor'u yönetime şikayet etti

G.Saray'da teknik direktör Igor Tudor'un gelişinin ardından değişen idman ve maç sistemi bazı yıldızların tepkisine neden oluyor...

RİEKERİNK'İN GİDİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜ

Riekerink'in gidişinin ardından büyük bir üzüntü yaşayan ve derbide etkisiz bir görüntü çizen Sneijder'in Tudor'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

YÖNETİME TUDOR'U ŞİKAYET ETTİLER

Hollandalı yıldızın, Selçuk İnan ve Bruma ile birlikte Hırvat hocanın defansif, mücadele ve dayanıklılık odaklı futbol anlayışıyla ilgili yönetime şikayette bulunduğu belirtildi.