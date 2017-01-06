G.Saray'da kale 1999'lu Batuhan'a emanet

Fikret Orman: Eto'o ile ilgilenmiyoruz desem yalan olur

Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, şehit polis Fethi Sekin'in oğlunun altyapıda oynaması ve eğitim bursu için her türlü imkanı sağlayacağını duyurdu.

1 Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi Mustafa Denizli, eşinin kendisinden boşanmak için 5 milyon TL istediğini, kayınbiraderlerinin evini basarak kendisini darp ettiğini söyledi.

2 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

3 Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı Reina'da bulunan Beylerbeyisporlu futbolcu Sefa Boydaş, ''Saldırının olacağı içime doğmuştu, Allah kurtardı'' dedi.

4 Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı TFF, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapan hakem Süleyman Belli hakkında bir açıklama yayınladı.

5 Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Sarat yönetimi, aralarında Podolski'nin olduğu 6 isimle daha yollarını ayıracak.

6 Ronda Rousey 48 saniyede nakavt oldu - İZLE Amanda Nunes, milyonlarca takipçisi ve hayranı olan Ronda Rousey'i, 48 saniyede nakavt etti.

7 Yasin Öztekin satılıyor Galatasaray yönetimi, süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'i devre arası transfer döneminde satmayı planlıyor.

8 5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini %100 Futbol Yılbaşı Özel programına konuk olan isimlere hangi takımın şampiyonluğa ulaşabileceği soruldu.

9 2016 yılında atılan en güzel frikik golleri - İZLE 2017 yılına girmemize sayılı saatler kala, 2016'da atılan en güzel frikik gollerini sizler için derledik.