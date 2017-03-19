G.Saray'da Levent Nazifoğlu krizi büyüyor

Yöneticilerin büyük bölümünün isteği ve başkan Dursun Özbek’in telefonu sonrasında Trabzon deplasmanına gitmeyen Levent Nazifoğlu’nun her an istifa etmesi bekleniyor.

"G.SARAY'I İYİ TEMSİL EDEMİYOR"

Galatasaraylı yöneticilerin büyük bölümü Levent Nazifoğlu’nun sürekli bir TV kanalına konuşmasından rahatsızdı. Yönetim kurulu toplantılarında sık sık Nazifoğlu için, "Galatasaray’ı doğru şekilde temsil edemiyor" eleştirileri yapıldı.

Nazifoğlu’nun, 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası Igor Tudor için, "Ben hoca değişikliği olduğu taktide en az 2-3 hafta puan kaybedebileceğimizi söylemiştim" diye konuşması ve Antalyaspor karşılaşmasının ardından aynı TV kanalına Ultraslan taraftar grubunu hedef alan açıklamalar yapması bardağı taşırdı.

"GÖREVDEN ALINMALI"

ultrAslan’ın, Levent Nazifoğlu’nun sözleri üzerine çok sert bir bildiri yayınlayıp Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etmesi ipleri iyice gerdi. Özbek bunun üzerine kendisine konuşma yasağı getirdi.

Levent Nazifoğlu’nun, yönetimde yıldızının barışmadığı ve tartıştığı isim ise ‘taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi’ Alper Narman idi. Başta Narman olmak üzere birçok yönetici, Nazifoğlu’nun görevden alınması ya da istifa etmesi gerektiğini başkan Özbek’e iletti.

Bu görüşü savunan yöneticiler, "Levent Nazifoğlu, Mali Genel Kurul’dan önce görevden alınmalı. Yoksa onun yüzünden çok fazla eleştiri alırız" diye konuştu.