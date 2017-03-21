G.Saray'da milli ara sonrası sakatlar dönüyor

Trabzonspor maçı öncesindeki yoğun tedaviler sonunda Semih, Podolski, Carole, Cavanda ve De Jong kadroya yetişirken, Eren Derdiyok, Aurelien Chedjou ve Hakan Balta forma giyememişti.

SAKATLAR DÖNÜYOR

Bu futbolculardan Eren Derdiyok'un Adanaspor maçında oynayacak duruma geleceği belirtildi. Aynı şekilde bel spazmı sorunu yüzünden Trabzon'da riske edilmeyen Hakan'ın da Adanaspor maçında oynamasında herhangi bir sorun görünmüyor.

Trabzonspor maçında ayağındaki topuk dikeni yüzünden risk almak istemeyen ve iğne olmayan Chedjou'nun durumunun da ciddi olmadığı öğrenildi. Ancak Kamerunlu'nun göstereceği özveriye göre oynayıp oynamayacağı netlik kazanacak.

Teknik kadro futbolcudan oynamasını bekliyor. Galatasaray'da sezonu kapattığı söylenen Serdar Aziz'in de kısa süre içerisinde koşulara başlayacağı vurgulandı.

Trabzonspor maçından sonra verilen milli arada nedeniyle iki gün izin verilen sarı-kırmızılılar, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıkları bugün başlayacak.