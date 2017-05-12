G.Saray'da muhalefet 2 günde 600 imza topladı

Galatasaray'da muhalif isimler, kulübü olağanüstü kongreye taşımakta kararlı.

2 GÜNDE 600 İMZAYA ULAŞTI

Eski yöneticilerin başlattığı imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray tüzüğüne göre, olağanüstü kongre kararı alınması için 1600 imza gerekiyor. Birkaç gün önce başlayan imza kampanyasında rakam 600'e dayandı.

İmzaların hızla çoğalması sarı- kırmızılı yönetimi de tedirgin etmeye başladı. Muhalif isimlerin 1000 imza topladıktan sonra başkan Dursun Özbek'e, "Biz gerekli imzayı toplarız. 1600 imzayı çokrahat buluruz. Sen biz kampanyayı sonlandırmadan seçim kararı al" mesajı vereceği öğrenildi. Muhalif isimlerin 1600 imzayı bulması sürpriz olmayacak.

"GALATASARAY YENİDEN"

Galatasaray'da eski yöneticilerin başını çektiği imza kampanyasında 600 imza toplanmış durumda. Eski yöneticilerin ortak görüşü ise imza toplanmadan yönetimin olağanüstü seçim kararı alması.

'Galatasaray Yeniden' isimli bildiriyi liseli ve liseli olmayan Galatasaraylılar hazırladı. Sarı-kırmızılılar, bu bildiriye imza atarak seçim kararı alınmasını istiyor.