G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu yarın saat 13.30'da başlayacak.

HAKAN VE ARİF'İN İHRAÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesiyle gündem oluşturan olağan mali genel kurulun değerlendirmesi de gerçekleştirilecek.

"KAYYUM ATANACAK"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'e 4-0 yenildi. Beyaz TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı Galatasaray yönetimini ağır şekilde eleştirdi.

Galatasaray'ın çok kötü yönetildiğini belirten Kütahyalı, "Bu kulübe kayyum atanacak! Siz bu kulüpten defolup gideceksiniz; bilmem ne olup gideceksiniz... Daha ağır konuşturmayın beni, bu kulüpten ya defolup gideceksiniz, ya da bu taraftar kulübü basacak; hepinizi oradan 15 Temmuz darbecilerine yaptığı gibi gönderecek. Bu kehanetimi bir yere yazın: Gidin yine bir sürü imtiyaz kananın, onlara lafımız yok. Alın imtiyazınızı da ayrıcalığınızı da bir tarafınıza sokun. Bu kulübü en azından 19 yıllığına, 29 yıllığına verin adam gibi yönetilsin" ifadelerini kullandı.