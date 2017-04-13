G.Saray'da Sneijder ve Podolski belirsiz

Teknik direktör Igor Tudor, son maçta onbirde oynatmadığı Sneijder ile Podolski konusunda henüz net bir karar vermedi.

DERBİDE GÖZLER BU İKİLİDE

Bu sezon ligde ve kupada hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi.

23 Nisan'da Türk Telekom Arena'da oynanacak kritik maç öncesi sarı-kırmızılılarda Sneijder ve Podolski'nin durumları merak ediliyor. Medipol Başakşehir maçında yedek soyunan ve ikinci yarı oyuna giren yıldız oyuncular, derbide görev almak istiyor.

Ancak Hırvat çalıştırıcı, bu konuda henüz net bir karar vermedi. Yönetimden bazı isimler, iki oyuncunun yedek kalmasının doğal olduğunu savunurken, bazı isimlerse Fenerbahçe derbisinde iki yıldızın da kesinlikle sahada yer alması yönünde görüş belirtiyor.

TUDOR KARAR VERMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, maça kadar Sneijder ve Podolski'nin performanslarını yakından takip ederek ilk 11'de şans verip vermeyeceğini netleştirecek.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında Fenerbahçe derbisinde eksik oyuncu bulunmuyor