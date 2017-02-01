G.Saray'dan ara transfere 8 milyon avro

Ara transfer döneminde kadrosuna 2 futbolcu dahil eden sarı-kırmızılılar, 4 oyuncunun sözleşmesini feshetti, 4 oyuncuyu da kiralık olarak gönderdi.

Yunanistan'ın PAOK ekibinden Garry Rodrigues ve Gençlerbirliği'nden Ahmet Yılmaz Çalık'ı renklerine katan Galatasaray, Hamit Altıntop, Kolbeinn Sigthorsson, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan ile yollarını ayırdı.

RODRİGUES VE AHMET İÇİN 6 MİLYON AVRO

Galatasaray, Rodrigues ve Ahmet Yılmaz Çalık'ın bonservis bedelleri için 6 milyon avro ödedi.

PAOK'tan alınan Rodrigues için 3,5 milyon avro, Gençlerbirliği'nden transfer edilen Ahmet Yılmaz Çalık için de 2,5 milyon avro bonservis ücreti verildi.

SÖZLEŞME FESİHLERİNE 2 MİLYON 15 BİN AVRO

Galatasaray, ara transfer döneminde sözleşmelerini feshettiği 4 futbolcuya 2 milyon 15 bin avro ödeme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, bu dönemde Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop, Lucas Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın mukavelelerini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.

UMUT VE SALİH'E 600 BİN LİRA

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderdiği Umut Gündoğan ve Salih Dursun'a toplamda 600 bin lira ödemeyi taahhüt etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Manisaspor'a kiraladığı Umut Gündoğan'a 350 bin, Antalyaspor'a kiraladığı Salih Dursun'a da 250 bin lira ödeme yapacak.





