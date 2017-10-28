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G.Saray'dan Asamoah açıklaması: F.Bahçe rüya görüyor

G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin Asamoah için devreye girmesi ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

G.Saray'dan Asamoah açıklaması: F.Bahçe rüya görüyor
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Ara transfer döneminine iki aydan fazla olmasına rağmen gündem ısınmaya başladı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın büyük gözdesi Kwadwo Asamoah için düğmeye bastı.

GALATASARAY CEPHESİ SAKİN

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe'nin Asamoah için düğmeye basmasına rağmen oldukça sakin...

Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcunun devre arasında ya da sezon sonunda imza atacağından emin.

F.BAHÇE RÜYA GÖRÜYOR

Konuyu masaya yatıran yöneticilerin, "Fenerbahçe rüya görüyor. Asamoah, Türkiye'de sadece Galatasaray formasını giyer. Ağustos ayında her konuda anlaştık ve bize söz verdi" dediği öğrenildi..

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