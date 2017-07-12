G.Saray'dan ayrılıp Bandırmaspor'la anlaştı

Galatasaray altyapısında kariyerine başlayan ve sözleşmesi sona eren Birhan Vatansever'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamadığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Birhan Vatansever, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a transfer oldu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Genç oyuncu Bandırmaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Birhan Vatansever daha önce de 3. lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'a kiralanmıştı.

Galatasaray formasıyla Birhan sadece Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giyebildi. Birhan bu sezon Bruma, Lukas Podolski, Salih, Chedjou ve Sabri'den sonra Galatasaray'dan ayrılan bir diğer isim oldu.