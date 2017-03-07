G.Saray'dan Eren'in golü sonrası ilginç tweet

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u son saniye golüyle 3-2 mağlup etti.

EREN'İN GOLÜ SONRASI TEPKİLİ TWEET

Skorun 2-2 olduğu 84. dakikada ikincisi sarı kartını gören Bruma, hakem Ali Palabıyık tarafından oyundan atıldı ve Galatasaray'da moralller bozuldu. Tribünlerde yönetim istifa sesleri başladığı uzatma dakikalarında sahneye çıkan Eren Derdiyok, attığı kafa golüyle galibiyeti getirdi.

90+6'da gelen golü sosyal medyadaki takipçilerine duyuran Galatasaray resmi hesabında ise "Eren Derdiyok, herkese ve her şeye rağmen kafayı vuruyor ve 3 puanı getiriyor!" ifadeleri kullanılması dikkat çekti.