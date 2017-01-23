G.Saray'dan Podolski'ye: Ya kal ya git

G.Saray'da yeni hafta Lukas Podolski’nin durumunun görüşüleceği toplantı ile başlıyor. Alman oyuncuya Japonya’dan Vissel Kobe takımından teklif artık herkesin bildiği bir gerçek...

JAPONLAR RAKAMI YÜKSELTTİ

Japon ekibi ile menajeri aracılığı ile görüşmelerini sürdüren Poldi’nin her fırsatta “G.Saray’da kazandığım (Yıllık 3 milyon euro) ücretin 2-3 katı bir teklif gelirse kabul ederim” sözleri Japonlar’ın da rakamı yükseltmesine neden oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp ise 2 sezon daha mukavelesi bulunan Poldi için 7 milyon Euro’dan kapıyı açıyor. Bugün yönetim, Podolski ve oyuncunun menajeri Nassim Touihri ile yapılacak görüşmede oyuncunun da kaderi belli olacak.

YA GİT YA KAL

G.Saray yönetiminin tavrı net... İdareciler artık bu transfer belirsizliğinin bir an önce son bulmasını istiyor. Yönetimin, Podolski ve menajerine “Ya bu hafta bu işi sonuca ulaştırın ya da konuyu kapatın. Bu zamandan sonra artık yerini doldurmamız zor, son kararınızı verin” diyeceği öğrenilirken son karar da Alman yıldızın olacak.