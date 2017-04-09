G.Saray'dan Seba için Yunanistan çıkarması

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor bir yandan bu sezonu tamamlamak için çalışmalarını yaparken, bir yandan da yeni sezon için transfer edilecek oyuncular için yönetimle görüşüyor.

TUDOR YÖNETİMDEN SEBA'YI İSTEDİ

Hırvat teknik direktör, birçok lig ve futbolcuyu incelerken aradığı oyuncuyu yine eski çalıştığı lig Yunanistan'da buldu. Tudor, Olympiakos'un 24 yaşındaki futbolcusu Seba'yı transfer etmek istiyor.

Yönetimle bir görüşme yapan Hırvat teknik adam Seba'nın transfer edilmesinin takıma çok büyük bir katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirdiği ortaya çıktı.

7 GOL 10 ASİSTLİK KATKI

Brezilyalı futbolcu, bu sezon Yunan ekibiyle çıktığı 40 maçta 7 gol 10 asistlik performans gösterirken, her iki kanat dahil olmak üzere forvetin her bölgesinde görev yapabiliyor.

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle, Tudor Alman yıldızın yerini Seba ile doldurmak istiyor. Podolski'de Seba gibi kanat menşeili forvet oynayan solak bir isimdi.