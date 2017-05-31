G.Saray'dan Sneijder'e özel izin

Tam 130 kez Hollanda Milli Takım formasını giyen ve Van Der Sar'ın rekorunu kırmaya çok yaklaşan Wesley Sneijder'a, Galatasaray'dan büyük jest ve destek geldi.

ÖZEL İZİNLE FAS'A GİTTİ

Yıldız futbolcu dün sabah özel izinle Fas'ın yolunu tuttu. Ancak Galatasaray Teknik Heyeti ve yönetimi, sarı kırmızılılar için 3.'lük adına büyük önem taşıyan Konyaspor maçı nedeniyle Perşembe akşamı İstanbul'da olmasını istedi.

Sneijder da, G.Saray'ın Fenerbahçe ile girdiği üçüncülük yarışı nedeniyle Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçında sahada olacağını belirtti. Özel izinle milli takım kampına katılan Sneijder, rekor kırmak adına Fas ile oynanacak özel hazırlık karşılaşmasında sembolik olarak forma giyecek.

G.Saray Teknik heyeti, Sneijder'dan hafta sonunu düşünerek bu maçta maksimum 10-15 dakika görev almasını istedi. Hollandalı da bu jest karşısında mutlu olup Konyaspor maçını göz önüne alarak hareket edeceğini belirtti. Milli takım forması ile 129.kez sahaya çıkacak olan Sneijder, Cuma günü Galatasaray Takımı ile birlikte antrenmana çıkıp, tek idmanla da olsa Cumartesi günü Konyaspor maçında görev alacak.

Hollanda Milli Takımının 4 Haziran'da Fildişi ve 10 Haziran'da ise Lüksemburg ile oynayacağı maçlarda da görev alacak Sneijder, Konyaspor maçının ardından Pazar sabahı milli takım kampının yolunu tutacak.

TUDOR ONU DÜŞÜNEREK SAHADAN ÇIKARDI

Alanyaspor maçında skor 3-1 iken 61.dakikada oyundan alınan Wesley Sneijder, Teknik Direktör Igor Tudor'un bu kararına tepki göstermişti. Ancak maç sonunda ikili arasındaki buzlar eridi.

Sneijder ile görüşen Tudor, Hollanda milli takımında bugün görev alacağı için fiziksel olarak daha kötü duruma gelmemesi ve sarı kartı olduğu için Konryaspor maçında da cezalı duruma düşmemesi adına sahadan aldığını belirtti.

Tudor'un bu açıklaması sonrasında Sneijder kendisini düşündüğü için bu hamleye imza atan Hırvat teknik adama teşekkür etti.