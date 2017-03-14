Yönetimden Tudor'a mesaj: Taviz verme arkandayız

Jan Olde Riekerink’in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray’da teknik direktörlük koltuğuna oturan ve 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşayan Igor Tudor, takım çehresini değiştererek yüzleri güldürdü.

KOŞU MESAFESİ ARTTI

Futbolcuların maç başı koşu mesafe ortalamasını 115 kilometre seviyesine çıkaran Hırvat hocanın, ağır antrenman programı ve takımda yıldızyedek oyuncu kavramını ortadan kaldırmaya başlaması, yönetimi bir hayli memnun etmiş durumda.

Yeni sezon planları Son olarak Selçuk’un frikiğiyle 3-2 kazanılan Gençlerbirliği maçının ardından Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, "Bu prensibinden taviz verme, yanındayız" mesajı göndererek Tudor’a tam destek verdiği öğrenildi.

GELECEK YILIN PLANLARINI YAPIYOR

Galatasaray’la 1.5 yıllık mukavele imzalayan ve gelecek sezon da takımın başında duracak olan 38 yaşındaki çalıştırıcı, bir taraftan kafasındaki kadroyu kurmanın planlarını da yapıyor.

Aynı çizgiyi korursa Henüz yönetime bir transfer raporu vermediği belirtilen Tudor, buna karşın gönderilmesini istediği oyuncuları yavaş yavaş belirleyerek, maaş bütçesinde yer açılması adına elinden geleni yapacak.

Bu bütçe doğrultusunda kendi sistemine uygun futbolcuların adını tek tek yöneticilere iletecek olan Tudor, transferlerin de buna göre gerçekleşmesini talep edecek. Şu an Tudor’a tam destek veren yönetimin de, takımın aynı çizgiyi sezon sonuna kadar koruması durumunda, onun tüm isteklerini yerine getirmeye çalışacağı belirtiliyor.