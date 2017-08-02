G.Saray'ın anlaştığı Olivera imza atmadan gitti

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamada transfer hakkında önemli ifadeler kullandı.

Muslera, vatandaşı Mathias Olivera'yı Galatasaray'a getirmek için büyük uğraş verdiğini ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. Olivera, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a gelmiş ve sağlık kontrollerinden geçmişti.

İMZA ATMADAN GİTTİ

Uruguaylı kaleci, 19 yaşındaki sol bek için ''Menajerim Daniel Fonseca ile Mathias'ı getirmeye çok uğraştık. Oynayacaktı çünkü sol bekimiz yoktu. Galatasaray Başkanı ve teknik direktörü ile konuştuk. Transfer tamamlanmak üzereydi ancak anlaşama sağlanamadı ve babasıyla birlikte sabah saatlerinde ayrıldılar. Tam imza aşamasındaydı...'' sözlerini kullandı.

BAŞKANA MAHÇUP OLDUM

Transferin sonuçlanmamasını futbolcunun babasına bağlayan Muslera, ''Ben ve menajerim Daniel, Mathias transferi için çok uğraştık. Burada babasının hareketleri çok yanlıştı. Tam anlaşmışken ayrıldı. Bu olay beni çok üzdü. Çünkü Galatasaray Başkanı'na karşı mahçup oldum. Menajerim de aynı şekilde'' şeklinde konuştu.