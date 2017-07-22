G.Saray'ın B Planı N'Diaye

Galatasaray'da B Planı olarak Osmanlıspor'da forma giyen Badou N'Diaye olarak belirledi.
NİCE'TEN TEKLİF VAR
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds'a elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da kadroyu güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Imbula'da sorun yaşanıyor.
Başarılı oyuncunun Nice kulübünden gelen teklife sıcak baktığı ve tercihini o yönde kullanabileceği ifade ediliyor. Galatasaray, Imbula transferinde büyük bir aşama kaydetmiş, kulübü Stoke City ile masaya oturmuştu.