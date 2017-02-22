G.Saray'ın beğenmediği ikili devlerin radarında

Galatasaray'ın yazın bedavaya almadığı Dembele ile Real Madrid ilgilenirken, Riekerink'e tercih edilmeyen Jorge Sampaoli ise Barcelona'nın başına geçmeye aday.

DEMBELE BEDAVA ALINMAMIŞTI

Sportif AŞ üyesi Levent Nazifoğlu'nun "Beğenmiyorum'' dediği, Galatasaray Scout Ekibi'nin sezon başlamadan önerdiği yabancı teknik direktör ve yabancı forvet, sarı-kırmızılı yönetimi pişman etti. Emre Utkucan'ın başında olduğu scout ekibi, yazın boşta olan Jorge Sampaoli'yi ve bonservisi elinde bulunan Moussa Dembele'yi gündeme getirdi.

20 yaşındaki Dembele için menajerinin istediği imza parası çok bulundu. Bir ay Galatasaray'ı bekleyen Fransız forvet, Celtic'e imza attı ve 41 maçta 27 gole ulaşarak değerini katladı. Dünya devi Real Madrid'in radarına takılan Dembele'nin bonservisi için konuşulan rakamlar 40 milyon Euro ve üzerinde.

SAMPAOLİ BARCELONA YOLUNDA

Lionel Messi'nin favori hocası Sampaoli ise Haziran sonunda Sevilla'nın yolunu tuttu ve İspanya'da harikalar yaratıyor. Şilili teknik adamın adı sezon sonunda Luis Enrique ile yollarını ayırması beklenen Barcelona ile anılıyor.

Sampaoli, teklif gelmesi durumunda Galatasaray'ı çalıştırmak isteyeceğini açıklamıştı.