G.Saray'ın futbol aklı Thomas Schaff olacak

Levent Nazifoğlu ve Alp Yalman'ın istifası sonrasında Galatasaray'da yeni bir yapılanma için düğmeye basıldı.

TRANSFERDE YETKİ SCHAFF'TA

Başkan Dursun Özbek yeni sezonda Florya'yı sportif direktör unvanıyla bir futbol aklına emanet etmek istiyor. Bu isim hem takım ve yönetim arasında köprü vazifesi görecek hem de transferde tam yetkili olacak.

Böylece Igor Tudor'un omzundaki yük de azaltılacak. Alınan bilgilere göre yönetimin ilk hedefi Thomas Schaff.

2 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Son olarak 2015 yılında Hannover'deki teknik adamlık görevinden ayrılan 55 yaşındaki Alman hoca 2 yıldır takım çalıştırmıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ayrıca Schaaf'ın vatandaşları Armin Veh ve Bruno Labbadia ile de yakından ilgileniyor.