G.Saray'ın gündemindeki Kalinic'ten transfer mesajı

Maliyeti yüksek olmasına rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un beğendiği isimler arasında yer alan Nikola Kalinic, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA YAPACAK ÇOK İŞİM VAR"

Fiorentina formasıyla başarılı bir sezon geçiren Tudor'un vatandaşı Kalinic, mor-beyazlı ekipte mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini Fiorentina'ya transfer eden teknik adam Paulo Sousa'ya da teşekkür eden Kalinic ''Fiorentina'da olduğum için çok mutluyum. Eğer Paulo Sousa olmasaydı, ben burada olamazdım. Beni transfrer ettiği için ona çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Çin'den gelen transfer iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunan golcü oyuncu ''Üst seviyede oynamaya devam etmek istediğim için Çin'den gelen teklifleri reddettim. Sanırım Avrupa'da yapacak daha çok şeyim var'' şeklinde konuştu.

29 yaşındaki Kalinic, 2015 yılında Dnipro'dan Fiorentina'ya 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kalinic bu sezon Fiorentina formasıyla 40 maçta 19 gole imza attı.