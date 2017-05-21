G.Saray'ın istediği Gomis'ten transfer açıklaması

Marsilya'nın Bastia'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü Bafetimbi Gomis, transfer sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Gomis, kiralık olarak formasını giydiği Marsilya'da kalıp kalmama konusunda karar vermediğini dile getirdi.

"KARAR İÇİN ERKEN"

Kesin bir şey söylemek için erken olduğunu ifade eden Gomis, "Henüz karar vermedim. Sezon başında Avrupa kupalarında yer almamız gerektiğine inanıyordum. Şu an bunu başardık ve mutlu bir adamım. Tadını çıkaracağım ve sonrasında neler olacağını göreceğiz. Bu inandığım bir projeydi ve bu projenin bir parçası olup olmayacağımı söylemek için biraz erken" şeklinde konuştu.

"KAPIYI KAPATMIYORUM"

Bonservisi Swansea City'de olan Bafetimbi Gomis, "Kapıyı kapatmıyorum ve asla kapatmayacağım. Diğer tekliflere rağmen Marsilya'ya geldim. Ayrılmak zorunda kalsam da Marsilya'da güzel bir imaj bırakmış olacağım. Marsilya'ya tekrar seyirci olarak gelmek isterim" dedi.

Swansea ile 2018'e dek sözleşmesi bulunan Gomis bu sezon 33 maçta 20 gol attı ve 4 asist yaptı.