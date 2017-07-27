G.Saray'ın istediği Kaderabek Hoffenheim'da kaldı

Alman ekibi, daha önce Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen Çek futbolcu ile 2021 yılına kadar süren yeni bir anlaşmaya vardı.

Genç teknik adam Julian Nagelsmann’ın çok memnun olduğu belirtilen 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Almanya’da devam edecek. 2015 yaz transfer döneminde Sparta Prag’dan Hoffenheim’a transfer olan futbolcu, 51 maçta görev aldı ve 4 kez rakip ağları sarstı.

G.SARAY İSTEMİŞTİ

Futbolcunun menajeri Viktor Kolar, Kaderabek’e Galatasaray’ın ilgisini doğrulamış ve “Galatasaray, Hoffenheim’a 6 milyon Euro civarında bir teklifte bulundu. Ayrıca Borussia Dortmund ve Roma gibi kulüplerin de ilgisi var.” ifadelerini kullanmıştı.

1,82 boyundaki Çek defans oyuncusu Hoffenheim’da 51 maçta 4 kez asist yaptı. 28 defa Çek Milli Takımı’nın formasını giyen Kaderabek, daha önce Sparta Prag ve Viktoria Zizkov formaları da giymişti. Kaderabek, sağ bek, sağ açık ve sol açık pozisyonlarında görev yapabiliyor.